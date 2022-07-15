كوفيد-19 : ست وفيات و 2021 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ست وفيات و 2021 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) مقابل تعافي 2794 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الوفيات الجديدة سجلت في جهة طنجة – تطوان -الحسيمة وجهة الشرق وفي سوس -ماسة وبني ملال خنيفرة، ليبلغ بذلك عدد الوفيات الإجمالية 16 ألف و173 وفاة.

وأضافت أن 6 ملايين و596 ألف و283 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و352 ألف و400 شخصا، مقابل 24 مليون و864 ألف و793 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 11 ألف و723 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و248 ألف و856 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و216 ألف و656 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (463)، والرباط سلا القنيطرة (433)، وفاس مكناس (274)، وبني ملال خنيفرة (107)، وطنجة تطوان الحسيمة (186)، والشرق (179)، ومراكش آسفي (196)، وسوس ماسة (112)، ودرعة تافيلالت (33)، وكلميم واد نون (21)، وجهة الداخلة وادي الذهب (13) وجهة العيون الساقية الحمراء (4).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 16 ألف و27حالة، في حين تم تسجيل 20 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 143 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.7 في المائة.