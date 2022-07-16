الرياضة
خلاف يوقف مفاوضات بركان ومقدم
اللاعب تلقى اتصالات من الجيش وفريق سعودي وصلت مفاوضات تجديد العقد بين نهضة بركان وإسماعيل مقدم الباب المسدود. وقالت مصادر من الفريق البركاني إن اللاعب حل ببركان الأربعاء الماضي، وتدرب مع زملائه، لكنه حزم حقائبه، وغادر المدينة، وسط صدمة اللاعبين ومرافقي الفريق. واستفسر اللاعبون زميلهم مقدم أثناء توديعهم عن سببأكمل القراءة »
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