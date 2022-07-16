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غليان بمديرية الثقافة بمكناس
بلحسن فوجئ بقرار تنقيله وإنذارات لموظفين والوزارة التزمت الصمت مازالت المديرية الجهوية للثقافة بمكناس تعيش حالة من الغليان نتيجة مجموعة من التنقيلات والإنذارات والاستفسارات الموجهة لمجموعة من الموظفين بها، ما زاد الوضع توترا في ظل عدم استجابة وزارة الشباب والثقافة والتواصل للمراسلات الموجهة إليها بهذا الشأن من أجل التدخل وفتحأكمل القراءة »
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