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العروسي: أعاني الوسواس القهري
تتداول صفحات على موقع “إنستغرام”، منذ أيام، مقطع فيديو تتحدث فيه الممثلة ابتسام العروسي، عن معاناتها مع الوسواس القهري. وقالت العروسي، حسب ما جاء في الفيديو، إنها تعاني المرض منذ مدة، قبل أن تضيف أن المناداة عليها بصوت مرتفع قد يدخلها في نوبة خوف وهلع كبيرين. وتابعت حديثها بالقول إنهأكمل القراءة »
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