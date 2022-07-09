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وطنية

الصديقي يقاطع المستشارين

منذ 3 دقائق
ميارة وضيوفه استشاطوا غضبا بسبب الغياب غير المبرر لوزير الفلاحة قاطع محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أشغال الندوة، المنظمة من قبل اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، التي احتضنها مجلس المستشارين، مساء أول أمس (الخميس)، دون أن يعتذر لميارة، رئيس المجلس نفسه، أو يرسل من ينوب عنه.أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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