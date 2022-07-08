الرياضة
السوالم يصرف مستحقات لاعبيه
قام المكتب المسير لشباب السوالم، بصرف جميع المستحقات المالية، قبل حلول عيد الأضحى، وتخص الرواتب الشهرية، ومنح الفوز والتعادل في مباريات بطولة القسم الأول. وتم صرف هذه المستحقات بعد إنهاء الموسم في الرتبة التاسعة، ب 36 نقطة، ومن أجل مكافأة اللاعبين على المجهود، الذي بذل في أول حضور لشباب السوالمأكمل القراءة »
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