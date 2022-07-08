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“الإيسيسكو” تنتصر لتراث المغرب

منذ 14 ثانية
سجلت 26 عنصرا منه تراثا مغربيا خالصا منها القفطان والكسكس كشفت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، الثلاثاء الماضي، عن قبول 26 ملفا تقدمت بها مصالح مديرية التراث بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، من أجل اعتماده تراثا ماديا ولاماديا مغربيا خالصا. وأشارت المنظمة نفسها إلى أن تسجيلأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية



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