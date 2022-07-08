اذاعة وتلفزيون
“الإيسيسكو” تنتصر لتراث المغرب
سجلت 26 عنصرا منه تراثا مغربيا خالصا منها القفطان والكسكس كشفت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، الثلاثاء الماضي، عن قبول 26 ملفا تقدمت بها مصالح مديرية التراث بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، من أجل اعتماده تراثا ماديا ولاماديا مغربيا خالصا. وأشارت المنظمة نفسها إلى أن تسجيلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا