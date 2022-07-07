حوادث
اعتقال رجال أعمال مزيفين
إسبانيا توقف ثمانية منهم بتهمة تزوير وثائق للحصول على الإقامة أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية ساعدت مغاربة وعائلاتهم، على تسوية أوضاعهم في إسبانيا بتزوير وثائق تظهر أنهم رجال أعمال. وأوقفت المصالح الأمنية الإسبانية، حسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، ثمانية أشخاص، منهم محام يملك مكتبا في غرناطة، لتورطهم فيأكمل القراءة »
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