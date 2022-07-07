الرياضة
جدل بسبب مالية الرجاء
البدراوي اصطدم بالتأخر في تسليم الوثائق واضطر إلى خيار التأجيل ومحفوظ يرد اضطر عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، إلى تأجيل الجمع العام الذي كان مقررا أول أمس (الثلاثاء)، بسبب عدم توصله بوثائق بخصوص مصاريف ومداخيل الفريق الأخضر، في فترة ولاية الرئيسين السابقين، رشيد الأندلسي وأنيس محفوظ. وانتظر البدراوي ومكتبه الجديد،أكمل القراءة »
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