الرياضة
صراع بيضاوي حول باعوش
الوداد يتطلع لخطف المترجي وعسال ومطيع من المحمدية اشتد الصراع بين الوداد والرجاء، للظفر بخدمات همام باعوش، لاعب وسط ميدان شباب المحمدية. وذكر مصدر مطلع، أن هلال الطائر، عضو الإدارة التقنية للرجاء الرياضي، تواصل مع باعوش، من أجل إقناعه بالانضمام إلى القلعة الخضراء الموسم المقبل، في الوقت الذي عرض عليهأكمل القراءة »
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