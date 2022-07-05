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الرياضة

السريع يهوي إلى القسم الثاني

منذ 8 دقائق
الفريق استسلم للنزول وودع القسم الأول بهزيمة أمام الدفاع الجديدي رافق سريع وادي زم، يوسفية برشيد، إلى بطولة القسم الثاني، عقب هزيمته أمام الدفاع الحسني الجديدي، بهدف لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول. وسجل الكيني مسعود جوما الهدفأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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