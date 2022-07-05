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السودان ضيف شرف مهرجان زاكورة

منذ 26 ثانية
تكريم بوهال وبنجلون والمخرج السينمائي الراحل أنور هاشم أعلنت إدارة المهرجان الدولي العربي الإفريقي السينمائي الوثائقي تكريم ثلاثة أسماء سينمائية ، والاحتفاء بأعمالهم الفنية في فعاليات النسخة العاشرة للمهرجان، والذي سيتم عقده بين 25 إلى 27 نونبر المقبل. وتتضمن لائحة المحتفى بهم في المهرجان الشاعر أحمد بوهال، وهو من شعراءأكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية



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