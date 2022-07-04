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كابرانات الغل

منذ 16 ثانية
يحرك “كابرانات” الجزائر أوسخ أوراقهم في لعبة القذارة والغل المَرَضِي ضد المغرب، عبر استغلال مأساة آلاف الأفارقة الهاربين من بؤر الفقر والجوع والاضطرابات السياسية والعسكرية، واستعمالهم حطبا في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ففي وقت كان جنرالات الدولة التي “هناك”، ورئيسهم، يستمتعون بالألعاب النارية في افتتاح ألعاب البحرأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية



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