الرياضة
جماهير الرجاء تهدد زوجة مالانغو
دعت زوجة بين مالانغو، المهاجم السابق للرجاء، جماهير الفريق إلى الكف عن تهديدها في المواقع الاجتماعية، وكتبت على حسابها عل “إنستغرام”، أحب البيضاء والرجاء، وقرار عودة مالانغو للفريق شخصي. أرجوكم كفوا عن تهديدي، لدي صورة جميلة حول المغرب، وأريد المحافظة عليها”. واتهمت فئة من الجمهور الرجاوي، زوجة مالانغو، بالوقوف وراءأكمل القراءة »
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