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الإيسيسكو تطلق جائزة “عاصمة الثقافة”
أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، عن إطلاق جائزتها الشعرية “عاصمة الثقافة في عيون الشعراء”، والتي تنقسم إلى قسمين هما “جائزة قصيدة الرباط عاصمة الأنوار”، و”جائزة قصيدة القاهرة مدينة الألف مئذنة”. وذكرت “الإيسيسكو” أن الجائزة تندرج في إطار نشاطات احتفال بالرباط والقاهرة عاصمتين للثقافة في العالم الإسلامي ل2022،أكمل القراءة »
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