المغرب – إسرائيل … التوقيع على تفاهم لبناء مؤسسات استشفائية

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد ايت طالب، بمقر الوزارة بالرباط، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة I.M.S OVADIA GROUP LTD ، تتعلق ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ودولة إسرائيل في ما يخص تعزيز الاستثمار والابتكار في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاع الصحي.

وذكر بلاغ للوزارة،اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم هاته، التي تأتي تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتمثلة في إرساء نموذج للتنمية الاجتماعية قائم على مبادئ المساواة والإنصاف والتضامن، تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من شركة I.M.S OVADIA GROUP LTD تقدر بنحو 5 مليارات درهم.

وبحسب المصدر ذاته، تشمل المرحلة الأولى من هذا البرنامج الاستثماري تشييد 5 مؤسسات استشفائية بسعة سريرية تناهز 1000 سرير على مستوى جهات الداخلة وادي الذهب، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق وجهة مراكش آسفي.

حضر هذا الحفل أطر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا أطر من الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.