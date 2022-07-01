اذاعة وتلفزيون
جوليا تقدم “كوفر”
طرحت المغنية جوليا، كوفر جديدا على قناتها الخاصة على “يوتوب”، إذ اختارت إعادة أداء أغنية “المفروض” بطريقتها الخاصة. وصورت جوليا “الكوفر” على طريقة فيديو كليب، علما أنها حرصت على التقاسم مع متابعي صفحتها على “إنستغرام”، مقتطفات منه في إطار الترويج للعمل. وطرحت جوليا عددا من الأغاني الخاصة بها، بالإضافة إلىأكمل القراءة »
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