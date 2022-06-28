الرياضة
الرجاء يفتح ملف المدرب
التوجه نحو اختيار إطار أجنبي وباكيتا والبنزرتي أول المرشحين فتح المكتب المسير للرجاء الرياضي، ملف المدرب الجديد، الذي سيخلف رشيد الطاوسي، المقال من منصبه، بعد الهزيمة أمام أولمبيك آسفي، في الجولة 27 من البطولة الوطنية. وعلمت «الصباح» أن البرازيلي ماركوس باكيتا، بات في قمة لائحة المرشحين لتدريب الفريق الأخضر، بعدأكمل القراءة »
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