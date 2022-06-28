fbpx
الرياضة

الرجاء يفتح ملف المدرب

منذ 15 دقيقة
التوجه نحو اختيار إطار أجنبي وباكيتا والبنزرتي أول المرشحين فتح المكتب المسير للرجاء الرياضي، ملف المدرب الجديد، الذي سيخلف رشيد الطاوسي، المقال من منصبه، بعد الهزيمة أمام أولمبيك آسفي، في الجولة 27 من البطولة الوطنية. وعلمت «الصباح» أن البرازيلي ماركوس باكيتا، بات في قمة لائحة المرشحين لتدريب الفريق الأخضر، بعدأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 دقيقة



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة