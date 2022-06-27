الرياضة
عقوبات الجامعة تربك الأندية
الأحكام المتأخرة تسببت في إرباك المدربين أربكت الأحكام المتأخرة لجامعة كرة القدم الأندية التي كانت تستعد لخوض منافسات الجولة 28 من البطولة. وتلقت مجموعة من الأندية العقوبات الصادرة في حق بعض لاعبيها في ساعة متأخرة من الجمعة الماضي، في الوقت الذي غادر بعضهم مدينته متوجها صوب المدينة التي سيخوض فيهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا