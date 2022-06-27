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الرياضة

عقوبات الجامعة تربك الأندية

منذ 4 دقائق
الأحكام المتأخرة تسببت في إرباك المدربين أربكت الأحكام المتأخرة لجامعة كرة القدم الأندية التي كانت تستعد لخوض منافسات الجولة 28 من البطولة. وتلقت مجموعة من الأندية العقوبات الصادرة في حق بعض لاعبيها في ساعة متأخرة من الجمعة الماضي، في الوقت الذي غادر بعضهم مدينته متوجها صوب المدينة التي سيخوض فيهاأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق




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