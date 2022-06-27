الرياضة
ملياران تنقل أبوخلال إلى تولوز
أعلن تولوز الفرنسي، الصاعد حديثا إلى القسم الأول “الليغ 1″، رسميا، عن انضمام الدولي المغربي زكرياء أبو خلال إلى صفوفه، قادما من ألكمار الهولندي، بقيمة مالية وصلت إلى مليوني أورو. ويبلغ أبوخلال من العمر 22 سنة، ويلعب جناحا أيمن، إذ لعب 11 مباراة دولية، ويكتشف لأول مرة الدوري الفرنسي. ولعبأكمل القراءة »
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