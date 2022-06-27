الرياضة
الجامعة… كواليس جمع احتفالي
رحيل وشيك لخاليلوزيتش وتفعيل الشركات أولوية وتعديلات في القوانين وملتمسات العفو لم يخالف الجمع العام الانتخابي للجامعة التوقعات، عندما انتخب فوزي لقجع، رئيسا للجامعة لولاية ثالثة بالإجماع، الجمعة الماضي بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ضاحية سلا. وحظي لقجع بثقة جميع الحاضرين، الذين أشادوا بإنجازاته على رأس الجامعة في الولايتينأكمل القراءة »
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