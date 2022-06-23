وطنية
بوهوش يواكب امتحانات “الباك”
حرص عبد السلام بوهوش، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، رفقة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تتبع سير الامتحان الوطني لتلاميذ السنة الثانية باكلوريا بمختلف الجماعات الترابية، التابعة إداريا لإقليم برشيد. وأصر المسؤول الأول عن هرم سلطة الاتهام بابتدائية عاصمة أولاد حريز، بمعية الحسن البلالي، المسؤول الأولأكمل القراءة »
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