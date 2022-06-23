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الرياضة

الجامعة تبحث عن مباريات للأسود

منذ 15 دقيقة
خاليلوزيتش يتكتم على مستقبله مع المنتخب شرعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في التفاوض مع بعض المنتخبات العالمية، بعرض إجراء مباريات إعدادية معها في شتنبر المقبل. وسيكون المنتخب الوطني معفى في هذه الفترة من مواجهة نظيره الزيمبابوي، بسبب إبعاده من التصفيات الإفريقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والكنفدراليةأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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