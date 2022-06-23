الرياضة
الجامعة تبحث عن مباريات للأسود
خاليلوزيتش يتكتم على مستقبله مع المنتخب شرعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في التفاوض مع بعض المنتخبات العالمية، بعرض إجراء مباريات إعدادية معها في شتنبر المقبل. وسيكون المنتخب الوطني معفى في هذه الفترة من مواجهة نظيره الزيمبابوي، بسبب إبعاده من التصفيات الإفريقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والكنفدراليةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا