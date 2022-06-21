الرياضة
جمع خريبكة في 23 يوليوز
يعقد أولمبيك خريبكة جمعه العام العادي السنوي، للموسم الرياضي (2021/2022)، في 23 يوليوز المقبل، بالمركب الثقافي بخريبكة، انطلاقا من الرابعة عصرا. وأكد بلاغ أولمبيك خريبكة أن الجمع سيعرف انتخاب رئيس ومكتب جديدين، لذا يجب على الراغبين في شغل هذا المنصب أن يقدموا ملفات ترشيحهم ولوائحهم مرفوقة بالخطوط العريضة لبرنامجهم، إلىأكمل القراءة »
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