الرياضة
السوالم يواصل نزيف النقاط
تعادل أمام وادي زم ببرشيد وعبوب نوه بأداء لاعبيه واصل شباب السوالم نزيف النقاط في البطولة الوطنية، عندما تعادل أول أمس (الأربعاء)، أمام سريع وادي زم، بهدف لمثله، خلال المباراة التي جرت بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الأول. ولم ينجح سريع وادي زم في الدفاع عنأكمل القراءة »
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