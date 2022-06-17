الرياضة
مالية الرجاء… أول الاختبارات
ديون ونزاعات ومداخيل فاقت 4 ملايير و126 مليونا واستثمارات جديدة بالملايير قدم المكتب المسير المستقيل من الرجاء الرياضي، بقيادة أنيس محفوظ، تقريرا مقتضبا عن الوضعية المالية والرياضية للفريق، أول أمس (الأربعاء)، قبل 24 ساعة من رحيله، أكد الصعوبات التي سيواجهها الرئيس الجديد عزيز البدراوي. وكشف التقرير عن مداخيل فاقت أربعةأكمل القراءة »
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