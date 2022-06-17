الرياضة
المحمدية يفسد احتفالات خريبكة
أرغمه على التعادل أمام جمهور غفير ونغص عليه الذكرى 99 لتأسيسه نجح شباب المحمدية في العودة بتعادل مهم، من ملعب أولمبيك خريبكة، دون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأربعاء)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الأول. وحرم شباب المحمدية مضيفه أولمبيك خريبكة، من تحقيق الفوزأكمل القراءة »
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