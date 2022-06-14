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الرياضة

منتخب مبتوري الأطراف ثالثا في دوري دولي

منذ 21 دقيقة
حل المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف في المركز الثالث في الدوري الدولي ببولونيا، عقب فوزه على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف لواحد، أول أمس (الأحد)، في مباراة الترتيب. وخاض منتخب مبتوري الأطراف، الذي يشرف على تدريبه فؤاد عسو، مباراة الترتيب، إثر خسارته في نصف النهاية أمام المنتخب الإنجليزي بالضربات الترجيحية، علما أنهأكمل القراءة »


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منذ 21 دقيقة


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