الرياضة
أرينا سعيد بهجوم السريع
يعول المدرب السويسري غوغلييرمو أرينا، على هجوم سريع وادي زم، الذي ظهر بشكل جيد خلال المباريات الإعدادية، وسجل أهدافا كثيرة، فيما تبقى من منافسات بطولة القسم الأول. وعبر أرينا عن ارتياحه لعطاء الخط الأمامي، إذ قام بتصحيح مجموعة من الأخطاء، وحرر اللاعبين من الضغط، وطالبهم بالتركيز على المباريات المقبلة، مبرزاأكمل القراءة »
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