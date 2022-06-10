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الرياضة

تحركات لإعادة الصبار إلى آسفي

منذ 21 ثانية
اللاعب تلقى عرضا من الجيش الملكي ويتردد قبل حسم وجهته المقبلة بدأ عدد من أعضاء المكتب المسير لأولمبيك آسفي، مدعومين ببعض المنخرطين، تحركاتهم، من أجل إقناع اللاعب وليد الصبار بالعودة إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن عضوا بالمكتب المسير وأحد المنخرطين تحدثا إلى اللاعبأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية


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