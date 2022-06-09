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الرياضة

رسالة رياضية: اتحاد اللاعبين

منذ 23 ثانية
عبد الإله المتقي
تطوير كرة القدم لن يستقيم دون تطوير اللاعب، فهو صانع الفرجة، ومحور اللعبة، ولكن هناك ملاحظات: أولا، يمارس لاعب البطولة الاحترافية في ظروف مأساوية، إذ يعاني مشاكل كبيرة في استخلاص مستحقاته، بعدما فقدت العقود مصداقيته وإلزاميتها. وأصبح استخلاص اللاعب لحقوقه المالية مقرونا بسلك مسطرة طويلة ومعقدة بلجنة النزاعات، وانتظار سنواتأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية


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