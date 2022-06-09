الرياضة
وحيد يلعب آخر الأوراق
الإقالة تلاحقه وتغييرات مرتقبة ومدرب «بافانا بافانا» يتوعد سيكون المنتخب الوطني أمام محك حقيقي، عندما يواجه نظيره الجنوب إفريقي، اليوم (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، انطلاقا من الثامنة مساء، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023 ويقودأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا