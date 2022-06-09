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الرياضة

وحيد يلعب آخر الأوراق

منذ 20 ثانية
الإقالة تلاحقه وتغييرات مرتقبة ومدرب «بافانا بافانا» يتوعد سيكون المنتخب الوطني أمام محك حقيقي، عندما يواجه نظيره الجنوب إفريقي، اليوم (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، انطلاقا من الثامنة مساء، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023 ويقودأكمل القراءة »


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