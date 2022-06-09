الرياضة
6 دراجين في طواف الكامرون
يشارك المنتخب الوطني لسباق الدراجات، في طواف الكامرون، في نسخته 18، الذي انطلق الأربعاء الماضي، ويتواصل إلى غاية الأحد المقبل. ويعرف الطواف مشاركة ستة متسابقين مغاربة، هم عادل العرباوي وأنس آيت العبيدية ومنير مخشون والحسين الصباحي وناصر الدين معتوقي وأشرف الدغمي، سيتنافسون مع 60 دراجا من كوت ديفوار ونيجيريا والكونغوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا