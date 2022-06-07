fbpx
الرياضة

لقجع مرشح وحيد بلائحة جديدة

منذ دقيقة واحدة
M. Faouzi Lekjaa accorde un entretien √† la MAP
إسقاط بعض الأسماء والاستعانة بأخرى والانتخاب في 24 يونيو بات فوزي لقجع، رئيس الجامعة، مرشحا وحيدا في الجمع العام الانتخابي في 24 يونيو الجاري، بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم الترشيحات. وقدم لقجع لائحته النهائية رسميا، السبت الماضي، في غياب تام لمنافس له، بما أن الجامعة لم تتوصل بأي ترشيحات أخرى،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة