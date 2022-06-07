الرياضة
لقجع مرشح وحيد بلائحة جديدة
إسقاط بعض الأسماء والاستعانة بأخرى والانتخاب في 24 يونيو بات فوزي لقجع، رئيس الجامعة، مرشحا وحيدا في الجمع العام الانتخابي في 24 يونيو الجاري، بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم الترشيحات. وقدم لقجع لائحته النهائية رسميا، السبت الماضي، في غياب تام لمنافس له، بما أن الجامعة لم تتوصل بأي ترشيحات أخرى،أكمل القراءة »
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