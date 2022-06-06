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“تيميتار” يعود إلى جمهوره
سيعود مهرجان “تيميتار” إلى جمهوره، بعد سنتين من الغياب بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ يتوقع أن تنطلق فعاليات الدورة 17 في 15 يوليوز المقبل. وقال عزيز أخنوش، رئيس مجلس جماعة أكادير، في تصريحات صحافية، إن تقليص عدد أيام المهرجان جاء نتيجة الأشغال التي تشهدها عدد من المشاريع المهيكلة بعاصمة سوس،أكمل القراءة »
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