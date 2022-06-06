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اذاعة وتلفزيون

“تيميتار” يعود إلى جمهوره

منذ 22 ثانية
سيعود مهرجان “تيميتار” إلى جمهوره، بعد سنتين من الغياب بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ يتوقع أن تنطلق فعاليات الدورة 17 في 15 يوليوز المقبل. وقال عزيز أخنوش، رئيس مجلس جماعة أكادير، في تصريحات صحافية، إن تقليص عدد أيام المهرجان جاء نتيجة الأشغال التي تشهدها عدد من المشاريع المهيكلة بعاصمة سوس،أكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية


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