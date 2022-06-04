الرياضة
جمهور الرجاء يحكم قبضته على انتخابات الرئاسة
دعم البدراوي ويرفض ترشيحات أخرى وحذر المنخرطين تلقى أشخاص يرغبون في الترشح لرئاسة الرجاء الرياضي لكرة القدم، تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل جماهير ترغب في أن يكون عزيز البدراوي، مرشحا وحيدا، ليتسنى له الفوز بالانتخابات، خلال جمع 16 يونيو الجاري. وفرضت جماهير للرجاء الرياضي على منخرطي النادي دعمأكمل القراءة »
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