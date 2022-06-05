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حوادث

اعتقال متهمين بدهس شاب

منذ 5 ساعات
أمر الوكيل العام باستئنافية فاس، بإيداع شخصين لهما سوابق، سجن بوركايز لتورطهما في محاولة قتل شاب دهساه بسيارة وفرا من مكان الحادث قبل اعتقالهما بعد أكثر من أسبوع على إصابة الضحية الذي يرقد بمستعجلات المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وأجريت له عمليات وخضع لتدخلات طبية. ويتعلق الأمر بشخصين في عقدهماأكمل القراءة »


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منذ 5 ساعات


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