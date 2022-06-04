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سماسرة يسقطون وكالات في الاحتيال

منذ 7 دقائق
يختفون بعد جمع الأموال ويتركون ضحاياهم في أزمات نفسية ومادية وجدت وكالات أسفار نفسها أمام فضائح النصب والاحتيال في مواجهة حجاج ومعتمرين، وتسببت في حرمانهم من أداء المناسك، كما وصلت القضايا إلى الشرطة القضائية ثم المحاكم، لتحل ألغاز طرق الاحتيال التي وقع فيها الضحايا، وكذا التواطؤ المفترض بين الوكالة المعنيةأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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