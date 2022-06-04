ملف الصباح
سماسرة يسقطون وكالات في الاحتيال
يختفون بعد جمع الأموال ويتركون ضحاياهم في أزمات نفسية ومادية وجدت وكالات أسفار نفسها أمام فضائح النصب والاحتيال في مواجهة حجاج ومعتمرين، وتسببت في حرمانهم من أداء المناسك، كما وصلت القضايا إلى الشرطة القضائية ثم المحاكم، لتحل ألغاز طرق الاحتيال التي وقع فيها الضحايا، وكذا التواطؤ المفترض بين الوكالة المعنيةأكمل القراءة »
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