مجتمع
أسر شهداء تعتصم أمام البرلمان
قرر عدد من أبناء وأرامل شهداء الوحدة الترابية بالأقاليم الجنوبية، العودة إلى الاعتصام أمام البرلمان، للمطالبة بتعميم السكن. وأفادت مصادر مقربة من أسر وأبناء الشهداء، أن قرار الاعتصام جاء بمبادرة من بعض الأسر التي تعاني الأمرين، جراء أزمة السكن، والتي قررت الانتقال إلى الرباط لخوض اعتصام أمام البرلمان. وتطالب الأسرأكمل القراءة »
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