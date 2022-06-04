مجتمع
النظام الأساسي يقلق نقابات التعليم
تسلمت النقابات التعليمية، أخيرا، مشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير 2022، وقررت بعد التداول، تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة مشتركة بداية الأسبوع الجاري. وأفادت مصادر مقربة من التنسيق النقابي الخماسي، أنها تتشبث بمواصلة الانخراط البناء في أشغال اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد في المحطة الرابعة،أكمل القراءة »
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