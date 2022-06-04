ملف الصباح
“هاشتاغ” ضد الأسعار
لم تكتمل الفرحة لدى العديد من المغاربة الراغبين في قضاء فريضة الحج، بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن التعريفة المخصصة لقضاء تلك المناسك، والمحددة في 63 ألف درهم غير شاملة لمصاريف الجيب، كما كان في السابق، إذ تشمل فقط كلفة الخدمات الأساسية (تذكرة الطائرة من المغرب إلى السعودية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا