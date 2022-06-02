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الرياضة

بانون يغضب جماهير الأهلي

منذ 5 دقائق
أثار تخلف الدولي المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، عن العودة إلى مصر، رفقة فريقه، عقب الهزيمة في نهائي العصبة أمام الوداد، غضب الجماهير الأهلاوية، التي اعتبرته غير مقبول، في ظرفية حرجة. وذكرت صحيفة «اليوم السابع»، أن تهنئة بانون للاعبي الوداد، عقب نهاية المباراة، أزعجت كثيرا الجماهير ومسؤولي الأهلي، واعتبروه تصرفاأكمل القراءة »


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