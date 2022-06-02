الرياضة
وحيد: العياء يؤرقنا
الناخب الوطني قال إن التحضير للمونديال يتطلب 6 أشهر قال وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، إن التحضير لمونديال قطر 2022 ينبغي الاستعداد له ستة أشهر، وليس انتظار شهر أو شهرين، طالما يعرف مشاركة أبرز المنتخبات في العالم، مشيرا إلى أن مباراة أمريكا فرصة مواتية للوقوف على مؤهلات مجموعة من اللاعبين، قبلأكمل القراءة »
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