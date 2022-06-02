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الصباح الفني

لقطات

منذ 10 دقائق
زرافة‭ ‬من‭ ‬الشكلاطة حصد‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لزرافة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الشكلاطة‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬إنستغرام‭” ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭. ‬واستحوذ‭ ‬الشيف‭ ‬أموري‭ ‬غويتشون،‭ ‬الفنان‭ ‬الفرنسي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الحلويات،‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬إيماءات‭ ‬الإعجاب‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬ابتكار‭ ‬له‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لمنحوتة‭ ‬واقعية‭ ‬بحوافر‭. ‬ وكتب‭ ‬غويشتون‭ ‬مشاركا‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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