الصباح الفني
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زرافة من الشكلاطة حصد مقطع فيديو لزرافة مصنوعة من الشكلاطة نشر على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي على 80 مليون مشاهدة. واستحوذ الشيف أموري غويتشون، الفنان الفرنسي المتخصص في صناعة الحلويات، على الكثير من إيماءات الإعجاب في أكبر ابتكار له حتى الآن لمنحوتة واقعية بحوافر. وكتب غويشتون مشاركا أحدث أعمالهأكمل القراءة »
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