الرياضة
7 مفاتيح صنعت التتويج
أبرزها لمسة الركراكي وعودة الجماهير واستقرار الإدارة وشخصية البطل تقف عدة عوامل وراء تتويج الوداد الرياضي بعصبة الأبطال الإفريقية على حساب الأهلي المصري الاثنين الماضي، وتصدره للبطولة الوطنية، وبلوغه ربع نهائي كاس العرش، الذي سيواجه فيه جاره الرجاء الرياضي. ويجني الوداد ثمار لمسة المدرب وليد الركراكي ومساعديه عمر نجحي وإدريسأكمل القراءة »
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