الرياضة
رسالة رياضية: الرجاء
في محطات عديدة من تاريخه، أعطى الرجاء دروسا في الديمقراطية وإعلاء قيم النادي ومبادئه ومصلحته فوق كل الاعتبارات. وسيكون الرجاء على موعد مع محطة أخرى في 16 يونيو المقبل، لانتخاب لائحة جديدة، تعوض اللائحة الحالية، التي أعلنت استقالتها، اعترافا بالأخطاء التي ارتكبتها منذ وصولها إلى مناصب التسيير، خلفا للمكتب السابقأكمل القراءة »
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