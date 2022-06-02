الصباح الفني
الملحن الديري يجرب الغناء
فاجأ الملحن رضوان الديري، متابعيه وجمهوره، واختار طرح أغنية خاصة به، على قناته الرسمية على “يوتوب”، تحمل عنوان “بشوية”. ويحاول الديري أن يجد مكانا له بين المغنين الشباب، وتحقيق النجاح في الغناء، بعدما حقق النجاح في عالم التلحين وتعاونه مع أشهر الفنانين المغاربة والعرب أيضا. وكتب كلمات أغنية الديري،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا