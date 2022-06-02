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الصباح الفني

الملكاوي‭ ‬تحمل‭”‬روح‭ ‬الطبيعة‭” ‬إلى‭ ‬فرنسا

منذ 8 دقائق
نعيمة‭ ‬الملكاوي‭          (‬خاص‭)‬
اختارت‭ ‬تيمة‭ ‬الطبيعة‭ ‬ولوحاتها‭ ‬تعكس‭ ‬فلسفتها‭ ‬الإبداعية يحتضن‭ ‬رواق‭ “‬باساج‭ ‬دو‭ ‬لار‭” ‬بفرنسا‭ ‬معرضا‭ ‬للفنانة‭ ‬التشكيلية‭ ‬نعيمة‭ ‬الملكاوي،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬إبداعاتها‭ ‬بعنوان‭ “‬روح‭ ‬الطبيعة‭”.‬ وعرف‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬الملكاوي،‭ ‬الذي‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬تيمة‭ ‬للاشتغال‭ ‬على‭ ‬لوحات‭ ‬تعكس‭ ‬فلسفتها‭ ‬الإبداعية،‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالمجال‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬وأيضا‭أكمل القراءة »


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