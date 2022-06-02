الصباح الفني
الملكاوي تحمل”روح الطبيعة” إلى فرنسا
اختارت تيمة الطبيعة ولوحاتها تعكس فلسفتها الإبداعية يحتضن رواق “باساج دو لار” بفرنسا معرضا للفنانة التشكيلية نعيمة الملكاوي، حيث تعرض مجموعة من إبداعاتها بعنوان “روح الطبيعة”. وعرف حفل افتتاح معرض الملكاوي، الذي اتخذ من الطبيعة تيمة للاشتغال على لوحات تعكس فلسفتها الإبداعية، حضور عدد من المهتمين بالمجال الثقافي والفني وأيضاأكمل القراءة »
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