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الصباح الفني

لوحات‭ ‬الأمين‭ ‬في‭ “‬نظر‭”‬

منذ 5 دقائق
إحدى‭ ‬لوحات‭ ‬الأمين‭                  (‬خاص‭)‬
يعرض‭ ‬رواق‭ “‬نظر‭” ‬بالدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و30‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬المغربي‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬الأمين‭. ‬ في‭ ‬معرضه‭ ‬هذا‭ ‬يقدم‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬تجربة‭ ‬تشكيلية‭ ‬متجددة،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬امتداد‭ ‬للمسار‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬ينتهجه،‭ ‬إذ‭ ‬يمتزج‭ ‬البعد‭ ‬التجريدي‭ ‬بالصوفي‭ ‬ليلامس‭ ‬أعماق‭ ‬الروح‭ ‬الإنسانية‭. ‬وفي‭أكمل القراءة »


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