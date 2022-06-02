الصباح الفني
لوحات الأمين في “نظر”
يعرض رواق “نظر” بالدار البيضاء، في الفترة ما بين 2 و30 يونيو الجاري، آخر أعمال الفنان التشكيلي المغربي زين العابدين الأمين. في معرضه هذا يقدم زين العابدين تجربة تشكيلية متجددة، وهي في الوقت ذاته امتداد للمسار الفني الذي ينتهجه، إذ يمتزج البعد التجريدي بالصوفي ليلامس أعماق الروح الإنسانية. وفيأكمل القراءة »
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