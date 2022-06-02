ملف الصباح
شبه إفلاس
3. أسئلة إلى * مصطفى تاج < لوحظ في الآونة الأخيرة وجود إقبال كبير على التسجيل في حصص الساعات الإضافية، كما أن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد المؤسسات التي تقدم خدمة الدعم المدرسي، أغلبها يفتح الباب أمام التلاميذ دون ترخيص مسبق، وليس هناك قانون أو مرسوم ينظم ويقنن عمل هؤلاء،أكمل القراءة »
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